طقس الإسكندرية غدا.. أمطار غزيرة نهارا وشديد البرودة ليلا

يشهد طقس الإسكندرية، غدا الأحد، انخفاضا في درجات الحرارة، إذ تصل العظمى إلى 19 والصغرى 13، وتستمر نوة الفيضة الكبرى والتي تضرب المحافظة بأمطار متوسطة إلى خفيفة، وقد تكون غزيرة في أول الصباح.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإسكندرية غدا، بارد في الصباح الباكر حتى النهار، وشديد البرودة ليلا مع احتمالية سقوط أمطار متوسطة الشدة بنسبة 40% لـ60%، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على الطرق الرئيسية.

جو غائم وأمطار متوسطة

وبلغ ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين، بالتزامن مع حالة طقس الإسكندرية غدا، والتي شهدت أمطارا متوسطة إلى شديدة رعدية مع هبوب رياح شمالية شرقية تبلغ 30 كيلو متر في الساعة الواحدة، إذ نصحت المحافظة بعدم التنقل من المنزل إلا للضرورة القصوى لسوء الطقس.

ومن جهة أخرى، تستمر جهود شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية في كسح مياه الأمطار بالطرق العامة مع استمرار حالة الطوارئ الذي رفعتها الشركة منذ بداية العام، نظرا إلى استمرار الأمطار وسوء الطقس.