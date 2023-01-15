تفاصيل طقس الإسكندرية في رابع أيام الفيضة الكبرى.. «شمس وأمطار»

شهد طقس الإسكندرية مع غروب اليوم، استقرارا نسبيا في الأجواء بعد الأمطار الغزيرة التي ضربتها ظهرا، والتي تجددت بعد توقف 10 ساعات، ما جعل طقس رابع أيام نوة الفيضة الكبرى غير مستقر، ووصف الأهالي الطقس بأنّه «جوزائي» نسبة إلى برج الجوزاء، حيث تساقطت الأمطار بعد فترة من التوقف واستقرار الأحوال.

حيث استمر انخفاض درجات الحرارة لتسجل الكبرى 19 مئوية، والصغرى 13، في ظل استمرار نوة الفيضة الكبرى التي تضرب الإسكندرية بأمطار متوسطة إلى غزيرة، كما تشهد المحافظة جو غائم جزئيا مع هبوب رياح شديدة.

أمطار غزيرة مع طقس الإسكندرية اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الإسكندرية بارد جدا ليلا مع احتمالية سقوط أمطار الإسكندرية بنسبة 60%، وانتشار الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى المحافظات.

ارتفاع أمواج مع طقس الإسكندرية

ويبلغ ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى 2 متر على مستوى البحر المتوسط، وتسقط أمطار متوسطة إلى شديدة مع هبوب رياح شمالية شرقية وجو معتدل على ساحل البحر المتوسط.