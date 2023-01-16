 خبير مصرفي: نتوقع تدفقات جديدة من العملة الصعبة الفترة المقبلة

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن المستثمر الأجنبي يستثمر في البورصة ويشترى الأسهم القيادية والتي تتميز بتوقعات ربحية مرتفعة لتحقيق أعلى مكاسب من سعر الصرف والاستثمار في شركات تدر عوائد جيدة على الأسهم.

وأضاف أن بيان البنك المركزي المصري جاء للكشف عن سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

حصيلة العملة الأجنبية

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع على فضائية صدى البلد، أنه كان هناك واردات من حصيلة العملة الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية منذ بداية تحرير سعر الصرف، متابعا «الكثير تخوف عند تحرير سعر الصرف، لكن الحلول لا تكون لها جانب إيجابي فقط بل لابد أن يكون هناك لها بعض التداعيات والتي تتلاشى تدريجيا ويتم امتصاص آثارها مع الوقت».

تدفقات من العملة الصعبة

وأشار الخبير المصرفي إلى أنه يتوقع أنه سيكون هناك تدفقات من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال شراء الأسهم في البورصة، والتي ستكون جاذبة للمستثمر الأجنبي خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المؤشرات كشفت عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، إذ سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.