أخبار البورصة المصرية.. إنهاء التعاملات على مكاسب سوقية بـ18 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاعات قوية، إذ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 1.78% عند مستوى 15837.91 نقطة، محققة مكاسب سوقية 18 مليار جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 70» يرتفع 2.03%

وصعد مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.03%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2897.78 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4356.33 نقطة بارتفاع نسبته 1.91%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1.49%

كما أغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 1.49%، ليغلق عند 2828 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.7 مليار جنيه، من خلال التداول على 606.2 مليون سهم، وتنفيذ 80.496 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 201 سهمًا، إذ ارتفع 113 سهمًا، وانخفض 32 سهم، فيما استقر 56 سهمًا.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.043 تريليون جنيه، بمكاسب بلغت 18 مليار جنيه.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، في الإغلاق على ارتفاع، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 15800 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 16000 نقطة مدفوعاً باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء.