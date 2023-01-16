قطع المياه في عدة مراكز بالمنوفية للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة المياه بالمنوفية انقطاع المياه غدا الثلاثاء في عدة قرى بـ8 مراكز بالمحافظة لأعمال الصيانة الدورية وغسل المروقات وتطهير الخزانات، وفقا لخطة الصيانة الدورية التي تنتهجها الشركة لتقديم خدمة أفضل لعملائها.

أماكن قطع المياه غدا بالمنوفية

وحددت شركة مياه المنوفية أماكن قطع المياه غدا بداية من الساعة 10 صباح وحتى 2 ظهرا، وجاءت كالتالي:

قويسنا: قرى عرب الرمل ودمنو وأم خنان وميت برة وأبو ذكرى.

منوف: قرى شبرا بلولة وكفر فيشا وغشوش وكفر فيشا.

شبين الكوم: قرى البتانون والسكرية.

تلا: قرى بمم وزاوية بمم وسميج وصفط جدام وكفر السكرية.

بركة السبع: قرى الروضة وطوخ طنبشا وأبو مشهور.

الباجور: قرى مسجد الخضر وبهتاي وكفر العتامنة وقلوانة وشبرا زنجي وجروان ومشيرف وبني العرب.

الشهداء: قرى جزيرة الحجر وزاوية الناعورة وزاوية البقالي وعمروس.

أشمون: قرى كفر عون والنطاعية ومشتل دريب وسبك وشنشور وسبك الأحد وسنتريس وقورص وشطانوف.

مواعيد قطع المياه غدا بالمنوفية

وأفادت شركة المياه بالمنوفية أن مواعيد قطع المياه بالأماكن المتأثرة بخطة الصيانة غدا الثلاثاء، بداية من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.