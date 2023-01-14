قطع المياه في عدة مناطق بـ 3 محافظات للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت 3 شركات مياه في محافظات المنوفية وسوهاج والإسكندرية، انقطاع الخدمة في عدة مناطق بسبب أعمال الصيانة الطارئة أو الدورية، مناشدة المواطنين بتدبير احتياجاتهم طوال فترة الانقطاع.

أماكن قطع المياه في الإسكندرية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية أماكن قطع المياه اليوم السبت، وضعفها في الدخيلة والعجمي حتى الكيلو 21، وذلك بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه قطر 1000 المغذي لغرب الإسكندرية أسفل مزلقان البترول بوادي القمر.

أماكن قطع المياه في سوهاج

بينما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج قطع المياه بقرى رواع القصير وأدفا وأولاد نصير ونجع النجار، بينما أعلنت الوحدة المحلية بمركز أخميم عن ضعف المياه بقرى السلموني ونجوع الصوامعة شرق وحي الكوثر والكولا والأخايوة شرق، وعدم وصولها للأدوار العليا.

وحددت الوحدات المحلية بسوهاج مواعيد قطع المياه من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا للصيانة الدورية.

أماكن قطع المياه بالمنوفية

بينما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه عن مدن قويسنا وشبين الكوم ومنوف والقرى التابعة، من 9 صباحا لـ2 ظهرا للصيانة الدورية.