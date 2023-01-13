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قطع المياه عن مدينة فوه بكفر الشيخ غدا للصيانة.. اعرف المواعيد

كتب:

خير الله فؤاد
12:08 م | الجمعة 13 يناير 2023
ديوان عام محافظة كفر الشيخ - أرشيفية

ديوان عام محافظة كفر الشيخ - أرشيفية

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة فوه غدا السبت، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصراً، وذلك لأعمال الصيانة اللازمة بالمحطة.

كما ناشدت غرفة العمليات بالمحافظة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

إصلاح ماسورة مياه عمومية

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سليم أبو شريف، رئيس مركز ومدينة فوه، بمتابعة أعمال إصلاح وصيانة ماسورة مياه عمومية بقرية شمشيرة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم بشكل عاجل.

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