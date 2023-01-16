خريطة قطع المياه اليوم في 8 مراكز بالمنوفية.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه اليوم، عن عدة قرى في 8 مراكز للصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات وفقا لجدول الصيانة الدوري الذي تعتمده الشركة.

وأهابت الشركة بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه بتوفير مياه فترة الانقطاع لقضاء احتياجاتهم خاصة المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات.

أماكن قطع المياه اليوم

وحددت شركة المياه أماكن قطع المياه بالمراكز في:

قويسنا : قطع المياه بقرى قويسنا البلد وبيجرم وشبرا باخوم منوف : قطع المياه بقرىة زاوية رازين

شبين الكوم : إنقطاع المياه بقرى بخاتى وطنبدى وشنوان والبتانون وكفر طبندى

تلا: إنقطاع المياه بقرى طوخ ملكة وميت أبو الكوم

بركة السبع: قطع المياة بقرية كفر هلال

الباجور: انقطاع المياه بقرى سيبك الضحاك وسبك وبهتاى وكفر محمود وكفر العرب

الشهداء: قطع المياه بقرىة زاوية الناعورة

اشمون: قطع المياه بقرى شطانوف وطلبا وساقية ابو شعرة وشمسا وجريس .

مواعيد قطع المياه اليوم

بينما أعلنت شركة مياه المنوفية مواعيد انقطاع المياه اليوم الأماكن المستهدفة لغسيل المروقات وتطهير الخزانات من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.