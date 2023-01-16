محافظ كفر الشيخ: استمرار فعاليات مبادرة «100 مليون شجرة» في القرى والمراكز

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم زراعة الأشجار وزراعات جديدة في بعدد من الأحواض والميادين والشوارع بدسوق، ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة المساحات الخضراء والحد من التغيرات المناخية.

زراعة أشجار مثمرة في مدن كفر الشيخ

وقال محافظ كفر الشيخ إن حملات زراعة الأشجار المثمرة مستمرة بجميع مدن ومراكز وقرى الإقليم، مؤكدا أنه يتابع عن كثب كل ما يجري في هذا الشأن على مدار اليوم، لأفتاً أنه يقوم بالمرور على العديد من المدن والمراكز لمتابعة ما يتم زراعته من تلك الأشجار حتى يتم تحويل ميادين وطرق الإقليم لجنة خضراء.

توسعة مدخل طريق «دسوق - بسيون»

وفي سياق آخر، أوضح محافظ كفر الشيخ أنه يجري حاليا توسعة مدخل طريق «دسوق - بسيون»، وورفع كفاءة المدخل تزامنا مع إعادة التطوير، وإنشاء محور مروري جديد في إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، وتحقيقا للسيولة المرورية، وبدء أعمال تركيب البلدورات، وصب القواعد الخرسانية.