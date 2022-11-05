تزامنا مع قمة المناخ.. زراعة أشجار مثمرة في شوارع كفر الشيخ لمواجهة التلوث البيئي

واصلت محافظة كفر الشيخ أعمال زراعة الأشجار بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التلوث البيئي، وبالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

زراعة أشجار النخيل

وانتهت المحافظة من أعمال تجميل الميادين العامة بالمراكز والمدن، وزراعة أشجار النخيل والأشجار المثمرة وأشجار الزينة في كافة الميادين والحدائق والشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

زراعة أشجار الزيتون بالحديقة العامة

وقال مصدر مسئول بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن المحافظة شهدت منذ فترة زراعة الأشجار المثمرة بكافة المراكز والمدن، كما تم زراعة أشجار الزيتون بالحديقة العامة المجاورة لديوان عام المحافظة.

وأكد المصدر، أن محافظة كفر الشيخ مستمرة في زراعة الأشجار المثمرة بكافة المراكز والمدن، لنشر الوعي البيئي في المحافظة، اتساقاً مع جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الوعي البيئي للمواطنين.

وتنطلق غداً الأحد بمدينة شرم الشيخ أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ Cop27، وتستمر حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ.