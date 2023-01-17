حصاد تدشين البابا تواضروس للكنائس في 2022.. وصل عددها لـ10

كشف المركز الإعلامي للكنيسة القبطية، عن حصاد عام 2022 لتدشين الكنائس بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي وصل عددها لنحو 10 كنائس في إيبارشيات المسكونة داخل وخارج مصر.

تدشين الكنائس

ووفق الطقوس الكنسيه فإن تدشين الكنيسة هو بمثابة شهادة ميلاد وعيد خاص وتتم مرة واحدة فقط في عمر الكنيسة، ويتم استخدام زيت الميرون وهو أقدس أنواع الزيوت التي تستخدم في الكنيسة القبطية.

كما يتم التدشين من خلال الصلوات التي تتم في هيكل سليمان، وتدور حول معاني الرحمة، ويردد شعب الكنيسة كيرياليسون – وهي كلمة قبطية تعني يارب أرحم- ثم يتم دهان الهيكل والأدوات المستخدمة في الطقوس الكنسية بزيت الميزون، ثم يتم دهان الأيقونات والصور الموجودة في الكنيسة.

حصاد تدشين الكنائس في 2022

وبحسب المعلن من الكنيسة القبطية فقد دشن البابا تواضروس 10 كنائس في إيبارشيات المسكونة وهي كالآتي:

- كنيسة السيدة العذراء والقديسة مريم المصرية بمنطقة أهالينا 2 بمدينة السلام يوم 5 فبراير 2022

- كاتدرائية البشارة ورئيس الملائكة غبريال بمحور الأمل بالإسكندرية 12 فبراير 2022

- مذبحان ومعمودية بدير القديسة حنة للراهبات بقرية شون فيلد بالنمسا 15 يوليو 2022

- مذبح بدير القديس الأنبا أنطونيوس بقرية أوبر زيبينبرون بالنمسا 15 يوليو 2022

- كنيسة القيامة المقدسة والسيدة العذراء بحي الظاهر مقر الكرسي الأورشليمي بالقاهرة 30 يوليو 2022

- مذبح السيدة العذراء والأنبا أبرآم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 17 سبتمبر 2022.

- الكنيسة المرقسية بالأزبكية بعد تجديدها 11 أكتوبر 2022

- شرقيات وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس بمدينة نصر 15 أكتوبر 2022

- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدير الملاك البحري بعد تجديدها 21 نوفمبر 2022

- كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة الجواهر وسط الإسكندرية 10 ديسمبر