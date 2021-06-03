تدشين حملات في الكنائس لتشجيع الأقباط على تلقي لقاحات كورونا

نظمت الكنائس حملات لتشجيع الأقباط على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، خاصة بعد زيادة حدة الإصابات والوفيات بالوباء بين رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الفترة الماضية، والتي بلغت بحسب إحصائية للأنبا مكاريوس أسقف المنيا، 1% من إجمالي أساقفة وكهنة ورهبان الكنيسة.

ندوة للتوعية بأهمية تلقي لقاحات كورونا بالمقر البابوي

ونظم المكتب البابوي للمشروعات، التابع للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، فرع القاهرة، ندوة توعوية في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للسيدات في سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية حماية أنفسهن من انتقال العدوى لهن ولأسرهن.

وتضمنت الندوة التي شارك فيها 45 سيدة، التوعية بأهمية تلقي اللقاح، وطريقة التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه في نهاية الندوة جرت الإجابة على أسئلة واستفسارات المشاركات، اللاتي أبدين رغبة في التسجيل لتلقي اللقاح، مشيرا إلى أن الندوة تأتي في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على دعم جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

حملة للترويج للقاح كورونا في كنائس الإنجيلية

وأصدرت اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، توصية لكافة كنائس الطائفة بخصوص لقاحات كورونا بعد زيادة في الإصابات، واقترحت 4 خطوات لذلك الأمر تمثلت في:

- قيام الكنائس بتعيين شخص أو أكثر للتواصل ومساعدة الناس في التسجيل لتلقي اللقاح.

- إنتاج تنويهات قصيرة تصلح لوسائل التواصل الاجتماعي لتحفيز الناس على الإقبال على اللقاح.

- تخصص الكنائس 30 إلى 60 ثانية في كل الخدمات والاجتماعات العامة لتحفيز الناس على التسجيل للقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- إذاعة التنويهات في جميع القنوات الفضائية المسيحية.

الأسقفية تنظم لقاء توعية عن أهمية لقاح كورونا

كما نظم مركز التنمية الأسقفية بمجتمع مدينة السلام لقاء توعية للأهالى عن أهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا حيث تم عرض الفئات الأكثر أولوية لتلقى اللقاح وأبرز الشائعات عن التطعيم ضد الفيروس وكيفية الرد عليها.

ومؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.

كما نظمت الكنيسة الأسقفية، بالتعاون مع الإدارة الصحية بجنوب الجيزة، حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا.