تدشين مذابح كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا آبرام في 6 أكتوبر 

دشن الأنبا دوماديوس، أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا آبرام بمنطقة الإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر.

ودُشِن المذبح الأوسط باسم السيدة العذراء والقديس الأنبا آبرام، والمذبح الثاني باسم رئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح الثالث باسم القديسة دميانة.

مؤتمر لشباب الخريجين

وفي سياق آخر، نظمت إيبارشية أسوان مؤتمرًا لشباب الخريجين على مدار يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، وذلك بدير القديس الأنبا هدرا السائح بغرب أسوان تحت عنوان «استجماتزم»، بمشاركة 700 من شباب الإيبارشية.

كيفية الحياة مع الله وسط تحديات العصر

تضمن المؤتمر عدة محاضرات قدمها القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، بعنوان «نريد أن نرى يسوع»، إلى جانب أعمال فنية، ودراسة كتاب، ومناقشات عن كيفية الحياة مع الله وسط تحديات العصر.

وفي السياق الرعوي ذاته، التقى القمص داود لمعي مع الآباء كهنة الإيبارشية وزوجاتهم، إذ حاضرهم عن موضوع بعنوان بيت الكاهن، وذلك قبل أن يلقي محاضرة أخرى في الاجتماع العام بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان.