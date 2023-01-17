مسابقة النشر الإقليمي بـ«ثقافة القليوبية» فرصة للأدباء.. المواعيد والشروط

أعلنت ثقافة القليوبية انطلاق مسابقة النشر الإقليمي والتي تعد فرصة كبيرة لجميع الأدباء لنشر أعمالهم الأدبية ضمن مشروع النشر الإقليمي لثقافة القليوبية والتي تستمر حتي نهاية الشهر الجاري.

"الوطن" تستعرض مسابقة النشر الإقليمي في ثقافة القليوبية ومواعيد التقدم والتفاصيل والشروط في إطار خدماتها لقرائها

موعد غلق باب التقدم لمسابقة النشر الإقليمي في ثقافة القليوبية

وناشدت ثقافة القليوبية أدباء المحافظة بسرعة التقدم بأعمالهم الأدبية لأقرب موقع ثقافي لتكون فرصة للمشاركة في مسابقة النشر الإقليمي حيث تنشر الـ4 كتب الفائزة في جميع مجالات الإبداع والتقدم مستمر حتى 31 من شهر يناير الجاري.

شروط التقدم لمسابقة النشر الإقليمي بثقافة القليوبية

أوضح بيان ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد مدير ثقافة القليوبية أن شرط التقدم لمسابقة النشر الإقليمي بالقليوبية كالتالي :

- يتقدم الكاتب بالعمل مكوناً من نسخة ورقية ويرفق به نسخة الكترونية بصيغة (WORD) على (CD) مع مراعاة تطابق النسخة الورقية مع النسخة الإلكترونية بشكل لا يتسبب في وجود اخطاء أو تشتيت في ذهن المنفذ

- يتقدم المبدعون بأعمالهم إلى مجالس إدارة اندية الأدب أو إدارات المواقع أو إدارات الفروع الثقافية

- يشترط في من يتقدم للنشر ألا يكون قد صدر له كتاب ضمن إصدارات النشر الإقليمي خلال السنوات الثلاث السابقة، وإلا يكون قد صدر له كتاب ضمن مشروع النشر المركزي بالهيئة خلال نفس المدة على أن تكون الأولوية الأعمال ينشر مؤلفوها للمرة الأولى توسيعاً لدائرة المشاركة وتكافؤ الفرص.

- يقر المتقدم للنشر في المشروع بإقرار يفيد بأن العمل من إبداعه الشخصي وليس ماخوذاً من الغير وفي حالة ظهور عكس ذلك يحق لجهة الإدارة عدم نشر الكتاب

تفرز الأعمال المقدمة بمعرفة نادي الأدب المركزي بالقليوبية بحيث يؤخذ في الاعتبار الجودة الإبداعية للكتب المرشحة للنشر، وأن تكون الأولوية لأعمال ينشر مؤلفوها للمرة الأولى وهو ما يعني القضاء على مسألة المحاصصة للفروع الثقافية ( أربعة أعمال لكل فرع ) لذا من الممكن تحويل ميزانية فرع إلى فرع آخر لديه أعمال أكثر جودة

- ترسل الأعمال بعد فرزها من نادي الأدب المركزي بالقليوبية إلى الإقليم التابع له لفحصها بصفة نهائية للنشر علي أن يشكل الإقليم لجنة ثلاثية لفحص الأعمال المجازة، بحيث يجاز كل عمل إبداعي للنشر من خلال ثلاثة تقارير

شروط تشكيل لجنة الفحص

واوضح البيان أنه يجب مراعاة الشروط الآتية في اختيار لجنة الفحص:

أن يكون أستاذا جامعيا من المعروف عنه التصاقه بالحركة الأدبية بفعالية، أو من كبار أدباء الإقليم

الا يكون لأحد أعضاء لجنة الفحص كتاب مقدم للنشر ضمن خطة النشر لفروع الإقليم عن نفسه

الا تضم اللجنة أياً من أعضاء نادي الأدب المركزي.

طريقة الفحص لأعمال مسابقة النشر الإقليمي

أوضح البيان أن خطوات طريقة الفحص لأعمال المسابقة كالتالي :

يكتب الفاحص تقريراً عن كل عمل مشارك على حدة يتضمن بيانات العمل واسم العمل و النوع الأدبي والرقم السري ووصف العمل الذي يتضمن وصفاً للعمل ومحتواه والمستوى الفني للعمل

يقوم الفاحص بإعداد تقرير فني عن جماليات العمل الأدبي الدرجة الممنوحة من مائة التوصية بالنشر أو يرفض النشر توقيع الفاحص علي ان يراعي في الأعمال المجازة ضرورة الحفاظ علي ثوابت وتقاليد المجتمع وهوية الدولة وكرامة مؤسساتها.

تدقيق الأعمال المجازة تدقيقاً لغوياً من لغويين معتمدين أو من الحاصلين على شهادة معتمدة العربية أو الأدباء المشهود بتمكنهم اللغوي، وكل عمل تم تدقيقه لغوياً يوقع عليه المدقق.