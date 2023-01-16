عميد كلية أسنان القاهرة: نقدم خدمات علاجية وتوعوية في مبادرة «حياة كريمة»

قال الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، إن الكلية ليست في معزل عن باقي الكليات والمجتمع، إذ أنها مؤسسة في دولة لها رؤية، وتعمل على المساهمة في تحقيقها على أرض الواقع.

السيسي يؤكد دوما على توفير حياة كريمة للإنسان المصري

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دوما على توفير حياة كريمة للإنسان المصري والحفاظ على آدميته، مشيرًا إلى أنّ الكلية مؤسسة علاجية تعليمية، كما أنها تعمل على المشاركة في خدمات المجتمع.

وتابع: «ركزنا على خدمة المجتمع ليس فقط من خلال القوافل العلاجية التقليدية، ففي الماضي لم يكن استفادة عامة منها، لأنها القافلة ذاتها كانت تتوجه إلى مكان ما أكثر من مرة».

خريطة عمل الكلية في مبادرة حياة كريمة

وواصل: «في إطار مبادرة حياة كريمة، بدأنا عمل خريطة، فيها كل الأماكن التي تحتاج زيارة منا، وخاصة أن لدينا عيادة متنقلة، ونختار أماكن نقدم لها الخدمات على مدار أكثر من يوم أو يومين أو 3 أيام للعناية بالأسنان، ودورنا لا يقتصر على العلاج فقط، ولكن نلعب أدوارا توعوية بخطورة الأمراض وأهمية الكشف المبكر».