43 سنة خداع.. «رضا» تعيش مرارة «فقد الضنا» و«ابنك عايش بيدور عليكي»

فى مشهد يُبكى العين فرحاً، التقت أم مصرية بابنها الأردنى فى مطار القاهرة بعد غياب دام 43 عاماً، ظنت خلالها أنه توفى، بحسب كلام زوجها الأردنى، عندما كان رضيعاً، وتبادلت وسائل الإعلام المصرية والأردنية تلك الواقعة، كما راح رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة يتبادلون عبر صفحاتهم الشخصية مقطع الفيديو الذى وثَّق لحظة اللقاء، مهنئين لهما، داعين بأن يجمع الله شمل الغائبين جميعاً.

«أم فارس» لم تحتمل كتمان السر أكثر من ذلك وأخبرت ابن أخيها «وسام» بالحقيقة فقرر البحث عن والدته المصرية

تعود أحداث القصة إلى سيدة مصرية تُدعى «رضا»، تزوجت قبل نحو 5 عقود من رجل أردنى، وسافرت للعيش معه، إلا أنه بمرور الوقت ظهرت الخلافات بينهما، ووصلت إلى ذروتها بعد إنجاب طفلهما الأول، فاستغل الأب بساطة زوجته وأخبرها بأن الرضيع توفى، فعادت الأم إلى مصر مُنفصلة عن زوجها، حاملة حزناً ثقيلاً فى قلبها دام 43 عاماً. وكما حدث مع الأم واقتنعت بأن ابنها توفى، هذا أيضاً ما تلقنه الابن منذ صغره فنشأ مقتنعاً بأنه يتيم الأم، إلا أن الله برحمته أراد شيئاً آخر، فراح عدله ينغز قلب العمة الأردنية «أم فارس» التى لم تحتمل كتمان السر أكثر من هذا، ولبّت نداء قلبها وأخبرت ابن أخيها «وسام» بحقيقة الأمر وأن والدته مصرية ولا تزال على قيد الحياة، وعلى الرغم من حزن الابن لما حدث من كذب حرمه من والدته طوال هذه السنوات، ترك كل ذلك جانباً وراح يبدأ رحلته فى البحث عن والدته.

«بدأت من حوالى 20 سنة، وجيت مصر أكتر من مرة وكنت موصِّى ناس كتير وما وصلتش لحاجة، لكن الحمد لله بعد كده ربنا رتب وقدرنا نوصل لبعض».. قالها الابن الأردنى «وسام»، موضحاً أنه وعمته «أم فارس» نشرا صورة قديمة لوالدته على صفحة «أطفال مفقودة» عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وأرفقاها بعبارة: «ابنك عايش وبيدوّر عليكى.. يا ريت اللى عنده أى معلومات عنها يتواصل معنا على رسائل الصفحة.. والأم اسمها رضا محمود الكورانى، واحتمال كبير تكون من شبرا الخيمة أو شبرا مصر»، وبمساعدة القائمين على الصفحة ومتابعيها تمكّن من الوصول لوالدته.

ومن جانبها عبّرت الأم، وهى تحتضن ابنها، عن فرحتها الشديدة بلقائهما، وأنها من وقت علمها بأنه لا يزال على قيد الحياة ويبحث عنها لم تأكل شيئاً من شدة الفرح.

كما نشر رامى الجبالى، المسئول عن صفحة «أطفال مفقودة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو وثَّق لحظة لقاء الأم بابنها فى مطار القاهرة بعد حرمان 43 عاماً، وشرح أحداث القصة بالكامل، معلقاً: «أحسن القصص.. أخدوا منها ابنها وقالوا لها إنه مات.. وعلشان كانت عايشة غريبة فى بلد مش بلدها ماقدرتش تتأكد من صدق كلامهم، وانفصلت عن زوجها ورجعت على مصر وعاشت 43 سنة بتبكى عليه، وللأسف ماقدرتش توصل لحاجة».