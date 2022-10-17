أمانة المصريين.. أطفال وكبار يعيدون مبالغ مفقودة لأصحابها رافضين المكافأة

شهامة أخلاق المصريين لا تتوقف عند سن أو عهد معين، وإنما ممتدة عبر كل العصور، ودائمًا ما عُرف المصري بأمانته، سواء كان طفلًا أو رجلًا أو أمرة، وهو ما تجلى مؤخرا في قيام طفلة ببني سويف، 12 عامًا، بإعادة 30 ألف جنيه إلى صاحبتها بعدما عثرت عليها داخل حقيبة بلاستيكية بأحد أسواق مدينة سمسطا.

طفلة تعثر على مبلغ مالي وتعيده لصاحبته ببني سويف

شهدت الساعات الماضية في محافظة بني سويف إقدام طفلة في الصف الأول الإعدادي على تسليم مبلغ مالي 30 ألف جنيه بالإضافة إلى قرط ذهبي إلى صاحبته، إثر عثورها عليه داخل حقيبة بلاستيكية بأحد أسواق مدينة سمسطا، ما استدعى تكريمها من قبل مدرستها في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الذي منحها شهادة تكريم.

شاب يعثر على 7 آلاف جنيه ويردها لصاحبتها في كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ ضرب شاب يدعى «حسين السعيد»، في منتصف عقده الرابع نموذجًا جديدًا لأمانة المصريين، حينما أعاد مبلغ مالي عثر عليه بأحد الأسواق الشعبية بمدينة دسوق، بعد بحثه عن صاحبه ونشره عدة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حتى تمكن من الوصول لصاحبه وتبين أن المبلغ عبارة عن 7 آلاف جنيه.

سائق ومسعف بسوهاج يعيدان 1.9 مليون جنيه عثرا عليها بجوار متوفي في حادث

وفي محافظة سوهاج، ضرب مسعف وسائق نموذجًا جديدًا لشهامة المصريين، حينما أعادا مبلغًا ماليًا عثرا عليها بجوار متوفي في حادث إلى أسرته.

«علاء أحمد، سائق، وعماد رويس، مسعف»، يعملان على السيارة رقم 1318 بهيئة الإسعاف تمركز نقطة إسعاف مدخل جهينة الصحراوي، وأثناء عملهما عثرا على مبلغ مليون و923 ألف جنيه، و2 هاتف محمول، وسلماها لأهالي المتوفين بمركز شرطة جهينة بعد تحرير محضر تسليم أمانات، ورفضا الحصول على أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة.

سائق ومسعف في أسيوط يعيدان مليون جنيه عثرا عليه بجوار متوفي في حادث

وتكرر نفس الأمر في محافظة أسيوط، حيث أعاد مسعف وسائق سيارة إسعاف، مبلغ مليون و27 ألف جنيه، عثرا عليه بجوار ضحية حادث انقلاب سيارة ملاكي، وسلماه إلى مركز شرطة منفلوط وفق محضر تسليم أمانات.