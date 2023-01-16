عضو لجنة العفو الرئاسي لـ قصواء الخلالي: ليس لنا علاقة بالقضايا الجنائية

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تتلقى بشكل يومي سواء بشكل مباشر عن طريق التواصل التليفوني أو عبر التطبيقات المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الخاصة بأعضاء لجنة العفو، بيانات من ذوي المحبوسين، ويتم استكمال بعض البيانات معهم.

قضايا المخدرات والقتل

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اللجنة تتلقى بيانات عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ أو حتى عن طريق الاستمارة التي جرى إطلاقها منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي أبريل الماضي على موقع المؤتمر الوطني للشباب.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن كل ما سبق عبارة عن وسائل تواصل يتم من خلالها وصول بيانات ذوي المحبوسين، واللجنة تؤكد الفصل ما بين الحالات التي ترد لها في القضايا التي لها خلفية متعلقة بالرأي والتعبير مثل نشر أخبار كاذبة وتوزيع أو حيازة منشورات بعيدا عن القضايا الجنائية البحتة مثل المخدرات والقتل.

عدد المفرج عنهم تجاوز الـ 1000

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي أنه يصعب الإعلان عن أرقام المفرج عنهم مسبقا لأن ذلك مرتبط بإجراءات طويلة ومعقدة وصعبة وتطبيق للمعايير والاطمئنان على توفر كل المعايير المتعلقة بكل الحالات المنظورة وبالتالي من الصعب الإعلان عن أرقام مسبقا إلا بعد الانتهاء من عدد من الحالات وكل الإجراءات المتعلقة وبمجرد الإعلان عن صدور قائمة تستأنف اللجنة عملها بعدها بساعة لبداية إعداد القائمة الجديدة، متابعا: «نتطلع في القريب العاجل بالانتهاء من قائمة جديدة».

وأكد أن عمل اللجنة مستمر في نظر كل الحالات التي ترد إليها، والاطمئنان بخروج كل الحالات المستهدفة بالعفو الرئاسي ممن لم يتورطوا بالدماء أو ارتكاب أعمال عنف ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية، موضحًا أن عدد المفرج عنهم تجاوز الـ 1000 منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل الماضي، وسيتم تحديث هذا الرقم، وقد يتم الإعلان عن أرقام مدققة ونهائية مع نهائيات عمل اللجنة سواء عدد الحالات التي وردت إليها أو التي انطبقت عليها المعايير وعدد الحالات التي حصلت على العفو.

وأكد أن لجنة العفو غير مقيدة بتوقيت زمني، ولكن محدد لها الانتهاء من المهمة المنوطة بها، ونهاية المهمة تنتهي مع نظر كل الحالات التي ترد للجنة وخروج كل الحالات المستهدفة بالعفو الرئاسي ممن ينطبق عليهم المعايير التي وضعتها اللجنة وأعلنت عنها.