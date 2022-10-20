طارق الخولي: قوائم العفو شملت شبابا ونساء وعمالا.. ونبشركم بأسماء جديدة

أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب، خروج قائمة جديدة اليوم تضم 35 شخصًا، مؤكدًا استمرار خروج دفعات عفو جديدة، خلال الفترة المقبلة.

الخولي: شهدنا وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية

وقال عضو لجنة العفو، إننا شهدنا خلال الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة، بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية، إذ إنّ هناك تعاونًا كبيرًا مع النائب العام، ووزير الداخلية، ووجّه الشكر إليهما.

وأضاف الخولي، أنّ عدد المُفرج عنهم حتى الآن تجاوز 1000 شخص، مشيرا إلى أن اللجنة حصلت على مدار الفترة السابقة على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن أهالي المحبوسين مباشرة، فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب وعمال مصر للتأمين وصحفيين ونساء كُن على رأس الأولويات.

عضو العفو الرئاسي: نبشركم بوجود دفعة عفو جديدة

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أنّ اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة؛ لأن خروج أي محبوس نجاح في حد ذاته لعمل اللجنة، مشيرًا إلى أنّ ملف دمج المُفرج عنهم مهم للغاية، وتحقق فيه اللجنة نجاحات خلال الفترة الأخيرة.

واختتم الخولي: «نبشركم بأنّ هناك دفعة عفو جديدة الأسبوع المقبل، ونكثّف من جهودنا لفحص القوائم المُقدمة إلينا.. حيث إن عمل لجنة العفو يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وكل هذه النتائج ما كانت لتتحقق سوى بهذا الدعم والمتابعة الرئاسية الكبيرة لهذا الملف، وهو ما يدل على أن هناك إرادة سياسية هائلة وكبيرة لخروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي».