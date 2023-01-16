طارق الخولي لـ قصواء الخلالي: عمل لجنة العفو الرئاسي قوة دفع لحالة الحوار الوطني

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يشعر بسعادة بالغة مع خروج قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا، ويكون يوم عيد وفرحة بالنسبة له لأنه مرتبط بما يأتيه من ردود أفعال من ذوي المفرج عنهم، كما أنه ينتابه مشاعر كبيرة وضخمة من السعادة، وينسى فترات التعب والجهد التي يسعون من خلالها لإتمام المهمة المكلفين بها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والقدرة على إتمام هذه المهمة على أكمل وجه.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة «سي بي سي»، أن هذه المهمة لها جانب إنساني عظيم وبالغ الأهمية من فلسفة وجود لجنة العفو الرئاسي، ووجود إرادة في خلق حالة من التسامح داخل المجتمع وإعطاء رسائل طمأنة لكل الأطراف: «نعتبر عمل لجنة العفو قوة دفع لحالة الحوار الوطني والقدرة على أن كل الأطراف تستطيع أن تصل إلى ما هو أفضل سواء على الشق السياسي أو الاقصادي أو الاجتماعي».

الإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطيا

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه بصدد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطيا، متوجها بخالص الشكر لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المخلصة في هذا الملف وإنجاح مهام عمل اللجنة: «نؤكد لكل ذوي المحبوسين أن اللجنة مستمرة بعملها وإعداد قوائم جديدة، وتتطلع لإفراجات خلال الفترة المقبلة، وكل التركيز هو تطبيق المعايير بشكل محايد ومدقق على كل الحالات التي ترد للجنة»

التأكد من عدم الانتماء لأي تنظيمات إرهابية

وأشار إلى أنه يجري التأكد من عدم انتماء هذه الحالات إلى أي تنظيمات إرهابية، وعلى عدم مشاركتها في أي أعمال عنف، ومن تتوفر فيه هذه المعايير يكون ضمن الحالات المرسلة لمؤسسة الرئاسة، وندقق في ذلك بشدة لأن اللجنة تؤكد دائما أن لجنة العفو لن تكون أبدا سببا في خروج أي شخص يشكل مساسا لحياة المصريين أو تهديدا للأمن القومي المصري، وهذا جزء أساسي ورئيسي تعمل اللجنة من خلاله، موضحًا أن وزارة الداخلية تسرع بشكل كبير للغاية في إنهاء إجراءات المفرج عنهم، فالإجراءات تستغرق ساعات فقط، بالتالي خلال ساعات سيتم الإفراج عنهم بشكل كامل، وهذا جزء من مجهودات وزارة الداخلية.