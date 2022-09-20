طارق الخولي: نشكر الرئيس السيسي على دعمه المستمر لـ لجنة العفو

وجه النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر لمؤسسة الرئاسة، والنائب العام، ووزارة الداخلية، والزملاء بلجنة العفو الرئاسي، قائلا: «نتوجه جميعا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للجنة، وكذلك نتوجه بالتحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة».

الإفراج عن 28 من المحبوسين

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه بعد التنسيق مع الجهات المعنية يجرى الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهم، مضيفا: «مسألة الإعداد الإجمالية سيتم الإعلان عنها فيما بعد، ودي 3 مجموعة في شهر سبتمبر».

وتيرة سريعة لعمل لجنة العفو

أوضح أن الدفعة الأخيرة من المفرج عنهم تأتي في سياق دفعات متتالية أصبح الفترات الزمنية بينها قليلة للغاية، وبالتالي بات هناك وتيرة سريعة لعمل لجنة العفو، بالتزامن مع التركيز على مدار الأيام القليلة الماضية على ملف دمج المفرج عنهم

وأكد أن التوجيهات الرئاسية تفيد بأن عمل اللجنة لا يقتصر فقط على تلقي الحالات وتطبيق المعايير وإرسال الحالات لمؤسسة الرئاسة، ولكن يجب أن يمتد إلى مباشرة تلك الحالات بعد الخروج من السجن وإزالة أية أخطار لفترة حبسهم وإسهال إدماجهم في المجتمع بتوفير فرص عمل لعودتهم إلى أعمالهم مرة أخرى.

وتابع: «اللجنة نفسها تتواصل مع المفرج عنهم ممن يرغبون في المساعدة بإعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى، ويتم الاطلاع على أوضاعهم ونسعى لعودتهم إلى أعمالهم التي فصلوا عنها خلال فترة حبسهم».