75 ألف طالب.. أبرز استعدادات «تعليم أسيوط» لامتحانات الشهادة الإعدادية

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، من استعدادتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتي من المقرر لها أن تنطلق يوم الأربعاء المقبل 18 يناير بمختلف مراكز وقري المحافظة.

وبحسب عبدالعزيز الزنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، فإن المديرية اتخذت عدة قرارات استعدادا لانطلاق امتحانات نصف العام وفيما يلي أبرز قرارات المديرية التي اتخذتها قبل بدء الأمتحانات.

- يبلغ عدد الطلاب المقيدين لأداء الامتحانات 75 ألفا و732 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية موزعين على 399 لجنة.

- تعقيم اللجان قبل وبعد الإمتحان و التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء.

- منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان من غير ذوى الصفة سوى المتابعين

- عدم منع دخول اي طالب الامتحانات حتي الذين لم يقوموا بملء الاستمارة بعد اخذ تعهد على ولي الأمر بملء الاستمارة بعد ذلك وتسليم التعهد للكنترول لاتخاذ اللازم.

- رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

- تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى.

- التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان وأماكن حفظ أوراق الأسئلة والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس.

- عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش.

- تكليف مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة .

- تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام .

- عدم السماح بوقوع غش داخل اللجان، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب.

- جميع أسئلة الامتحانات فى جميع المواد تم طبعها بالكمبيوتر وبطريقة واضحة وملائمة للطلاب والأسئلة من الكتاب المدرسي وفقا للمقررات الدراسية التى درسها الطلاب .