«تضامن الدقهلية»: تشكيل غرفة عمليات لمواجهة تقلبات الطقس

قال الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إنه شكل غرفة عمليات استعدادا لمواجهة تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة، ووجه مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر ومركز الإغاثة بضرورة الاستعداد الكامل بمهمات الإغاثة لمواجهة أي تداعيات محتملة لتقلبات الطقس المحتملة.

وأضاف «عبد العزيز»، في بيان صحفي، أنه وجه فريق التدخل السريع بالتعامل السريع مع الحالات في جميع أنحاء المحافظة، وأصدر توجيهات لعدد 17 مدير إدارة اجتماعية برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة.

شفط تجمعات مياه الأمطار بميت غمر

وفي سياق متصل، تابع العميد عمرو فكري، رئيس مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بكافة شوارع المدينة مدينة، وما زالت أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار مستمرة من خلال سيارات شفط مياه الأمطار.

الدفع بسيارات كسح مياه الأمطار

وأوضح رئيس مركز ومدينة ميت غمر، في بيان صحفي، أنه جرى فتح صفايات الأمطار والدفع بسيارات الكسح لرفع التجمعات أولًا بأول، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المركز لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار من حيث جاهزية السيارات والمعدات لمواجهة الأمطار واليقظة التامة والتواجد الميداني بكافة شوارع وطرق المدينة لمتابعة عمليات شفط المياه والتجمعات والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار والتعامل مع أي حالات طارئة قد تنتج عن سوء حالة الطقس.