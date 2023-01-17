إقبال كبير على منافذ «المواطن أولا» بالقاهرة.. السكر والأرز بـ13.50جنيه

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، التوسع في منافذ ومعارض السلع الغذائية تحت شعار «المواطن أولا»، حيث إقامة العديد من المعارض في الأسمرات والمقطم وباب الشعرية والبساتين والمعادى وغيرهم من الأحياء، حيث يتم تغطية كل الأحياء خلال الأيام المقبلة، ويتم توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث جاء سعر سعر السكر والأرز بـ13.50 جنيه، والزيت 700 جرام بـ35 جنيها، وكيلو السمنة 42 جنيها، وكيلو العدس بـ31 جنيها، واللحمة البلدى بـ145 جنيها والسجق بـ110 جنيهات، وكباب الحلة بـ145 جنيها.

ووفق بيان المحافظة، فإن المنافذ شهدت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على تلك المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة.

جودة عالية للسلع

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه يتم توفير كل المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية، منها السكر والزيت، كما تشهد تلك المعارض إقبالا كبيرا، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار، حيث يتم التركيز على الأحياء الأكثر احتياجا.

تخفيضات الأسعار ف منافذ «المواطن أولا»

وأشارت إلى أنه يتم تخفيض السلع بنسب تصل لـ30% عن مثيلاتها في السوق، مؤكدة أن المعارض مستمرة، وجار العمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، واستمرار طرح السلع في تلك المعارض بالسعر المناسب للجمهور والمعارض مستمرة تحت أمر المواطن في أي وقت لتخفيف الأعباء والحد من أي محاولات احتكار أو تلاعب بالسلع.