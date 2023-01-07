نائب محافظ القاهرة: توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، منافذ البيع الثابتة ضمن المبادرة الرئاسية "معاً ضد الغلاء" تحت شعار المواطن أولا لتوفير السلع والمنتجات بالأسعار الإقتصادية المخفضة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية و تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لتلبية كافة إحتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وعدم احتكار المنتجات والسلع .

وقامت نائب المحافظ بجولة ميدانية للوقوف على مدى تجهيزات المنافذ وامدادها بالمواد الغذائية والمنتجات بمدخل مدينة الاسمرات بنطاق حى المقطم أمام شارع الخزان والتي تحتوى على مختلف المنتجات بالتنسيق مع مديرية التموين للطرح بالأسعار الإقتصادية وبنسب تخفيض والتى من المقرر ان تتوافر بمختلف احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تيسيرا على المواطنين.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قائمة أسعار السلع المنتجات لتكون بأسعار تناسب المواطنين ووجهت بالمتابعة المستمرة والرقابة للتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة ، مؤكدة على حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً ومنها توفير السلع بالمناطق المطورة بديل العشوائيات لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم متوافر به جميع الخدمات والسلع التي تناسب ظروفهم الإقتصادية .

اجراءات قانونية ضد المخالفين

والتقت نائب المحافظ بعدد من المواطنين الذين توافدوا على المجمعات للحصول على المنتجات المخفضة مؤكدين على توافر كافة السلع المقررة لهم بالأسعار التنافسية ، إلى جانب توافر السلع الحرة بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

منع الإحتكار والإعلان عن الأسعار

ووجهت نائب المحافظ الاجهزة التنفيذية بتحقيق عنصر الاستدامة لهذه المنافذ و امدادها بالمنتجات و المواد الغذائية بصورة مستمرة مع الاعلان عن قائمة الاسعار في أماكن واضحة لاعلام المواطنين الى جانب تحديد كميات المنتجات بالصورة المناسبة التي تلائهم المواطن و تمنع احتكار المنتجات والسلع .

وأكدت أن الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

شارك فى الجولة المهندس احمد ابراهيم رئيس حي الاسمرات، و كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية وشريف حسين سكرتير حي المقطم و عدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية والأحياء .