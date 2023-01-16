«التموين» تحذر من شائعات نقص السلع: هدفها ارتفاع الأسعار

نصح المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرًا إلى أن أصحاب بعض الشركات يروجون للشائعات بين المواطنين حول قلة بعض السلع بالأسواق، حتى يرفعون الأسعار وهذا ما حدث في سلعتي الشاي والبن، مشيرًا إلى أن معارض «أهلا رمضان» بدأت من يوم 1 يناير في جنوب سيناء ويتوافر بها كل أنواع السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن.

الدولة تحرص على رفع الأعباء عن المواطن

وأضاف «خليل»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن توجيهات القيادة السياسة كان هدفها الأساسي رفع الأعباء عن المواطن المصري، ببدء معارض السلع الغذائية والشوادر والسلاسل والسيارات المتنقلة مبكرًا من 1 يناير بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم، وذلك وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء بالاتفاق مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

توافر كل أنواع السلع بتخفيضات تصل لـ 30%

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بمجهودات كبيرة من خلال توفير مساحات بالأماكن الحيوية التي يتواجد بها المواطنين لإقامة الشوادر والمعارض في مختلف المحافظات والمراكز حتى يسهل على المواطن الوصول إليها، موضحًا أنه سيتم توفير قوافل متنقلة بالقرى والنجع، مؤكدًا على توافر كل أنواع السلع المختلفة من لحوم ودواجن وغيرهم بتخفيضات تتراوح بين 20% إلى 30%.

وتابع: «افتتحنا معرض «أهلا رمضان» في فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك في حضور رئيس الوزراء وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية بالإضافة إلى المحافظ»، مضيفًا أنه كان هناك إقبال كبير للغاية على المعرض المُقام على مساحة ضخمة ويضم أكثر من 200 شركة عارضة.