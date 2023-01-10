4 أمراض تصيب البشرة خلال فصل الشتاء.. «الصحة» توضح السبب

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأمراض التي تصيب البشرة خلال فصل الشتاء، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن هناك 4 أمراض تصيب البشرة خلال هذا الفصل، وهناك مجموعة من التعليمات والإرشادات التي يجب الاهتمام بها من قبل المواطنين للحماية من تعرض البشرة للإصابة بها.

أمراض تصيب البشرة خلال فصل الشتاء

واستعرضت الوزارة الـ4 أمراض التي تصيب البشرة خلال فصل الشتاء وجاءت على النحو التالى:

- الإكزيما. - الصدفية. - العدد الوردي. - الطفح الجلدي الشتوي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الأمراض الجلدية تنتشر في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، وارتفاع درجة الحرارة في الأماكن المغلقة التي تترك الجلد جافا.

حماية البشرة خلال فصل الشتاء

وعن حماية البشرة من الإصابة بالأمراض الشتوية، أشارت الوزارة الى أهمية تجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة، والحرص على تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضراوات.

وفي سياق متصل، طلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية، وعدم استخدام أي كريمات أو منتجات إلاً بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها.

كما أعلنت الوزارة رفع أعلى درجة الاستعداد القصوى بكل مستشفيات وزارة الصحة تزامنا مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه في حالة الإصابة بأي مرض أو التعرض لأى طارئ ضرورة الإسراع فى طلب الرعاية الصحية.