ضبط مستريح مستحضرات التجميل بالمنيا.. استولى على 4 ملايين جنيه من الأهالي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص تلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها في تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

النصب والاحتيال

بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص يقيم بمحافظة المنيا بممارسة نشاط احتيالي في النصب على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.

وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 4 ملايين جنيه، ورفضه رد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.