مقتل امرأة في عملية طعن على يد رجل بالقرب من محطة سكة حديد باليابان

أسفر حادث هجوم رجل بسكين على امرأة في «فوكوكا» عاصمة محافظة فوكوكا الواقعة على الشاطئ الشمالي لجزيرة كيوشو اليابانية بالقرب من محطة سكة حديد رئيسية عن مقتل المجني عليها في المستشفى متأثرة بجروحها،، فيما تجري السلطات البحث عن المتهم، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» المحلية.

وأوضحت شرطة مدينة «فوكوكا» اليابانية، أن الحادث وقع مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي بالقرب من محطة سكة حديد «هاكاتا»، مضيفة أن المهاجم كان يرتدي ملابس داكنة ويتسلح بما يشبه سكين المطبخ.

وأشارت السلطات الأمنية في اليابان، إلى أن المجني عليها سبق لها الاتصال بالشرطة بخصوص بعض المشاكل مع المهاجم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.