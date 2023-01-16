القبض على شاب هاجم حارس القصر الإمبراطوري في اليابان

ألقت الشرطة اليابانية على مواطن من دولة نيوزيلندا، اليوم الاثنين، لاتهامه بالاعتداء على أحد حراس القصر الإمبراطوري في طوكيو.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن النيوزيلندي يالمتهم بلغ من العمر 23 عاما، وحاول دخول منطقة محظورة على الزوار في الحدائق الشرقية للقصر.

وأضافت أن أحد الحراس تدخل لمنعه، ما أدى إلى اشتباك بين الطرفين، أسفر عن سقوط الحارس أرضا، وتعرضه لإصابات خفيفة، فيما تحقق السلطات اليابانية في الواقعة للوقوف على الأسباب.