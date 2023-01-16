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القبض على شاب هاجم حارس القصر الإمبراطوري في اليابان

كتب:

عمرو حسني
04:00 م | الإثنين 16 يناير 2023
قصر إمبراطور اليابان

قصر إمبراطور اليابان

ألقت الشرطة اليابانية على مواطن من دولة نيوزيلندا، اليوم الاثنين، لاتهامه بالاعتداء على أحد حراس القصر الإمبراطوري في طوكيو.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن النيوزيلندي يالمتهم بلغ من العمر 23 عاما، وحاول دخول منطقة محظورة على الزوار في الحدائق الشرقية للقصر.

وأضافت أن أحد الحراس تدخل لمنعه، ما أدى إلى اشتباك بين الطرفين، أسفر عن سقوط الحارس أرضا، وتعرضه لإصابات خفيفة، فيما تحقق السلطات اليابانية في الواقعة للوقوف على الأسباب.

 

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