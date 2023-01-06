محلل سياسي ياباني لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا ستتدخل حال هجوم كوريا الشمالية على طوكيو

قال الدكتور ساتورو ناجاو، المحلل السياسي من طوكيو، إنه إذا حدث أي هجمات من كوريا الشمالية على اليابان، فإن القوات العسكرية الأمريكية ستتدخل إلى جانب اليابان من خلال قاعدتها العسكرية في اليابان.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «العالم شرقا» الذي تقدمه الإعلامية منى شكر، على قناة «القاهرة الإخبارية»، «هناك قاعدة أمريكية في اليابان، ونتوقع في حالة حدوث أي تدخلات أو صدامات من جانب كوريا الشمالية، أن تتدخل القوات الأمريكية، وفي هذه الحالة سيكون لأمريكا الحق الشرعي لاستخدام الأسلحة النووية ضد كوريا الشمالية».

وتابع: «وفي هذه الحالة ستكون هناك مخاوف في هذه المنطقة، وهناك خيارات كثير مفتوحة لدعم ردع الاختبارات الصاروخية في كوريا الشمالية، كما أن الولايات المتحدة تتابع الموقف عن كثب، وستحدد هذه المنطقة كمنطقة رمادية مما يضع أحد المخاوف الأخرى من أن كوريا الشمالية تطور من قدرات ترسانتها الصاروخية والنووية، مما يمكنها من تهديد السواحل الأمريكية، لذلك فهي سبب مقنع لدى أمريكا للصد وتحقيق الردع، وذلك يعتمد على الخيارات المفتوحة أمام الطرفين لوضع حلول لطوكيو».

وأكد أن التواجد الأمريكي في اليابان وكوريا الجنوبية سوف يدعم الموقف بشكل كبير في أي وقت تتطلب فيه التدخل.