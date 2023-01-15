نشأت الديهي: خطة تسليح اليابان ستؤثر على العالم كله

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم أجمع تابع القمة الأمريكية اليابانية حيث تحدثت طوكيو على ضرورة بناء جيش ياباني قوي، من أجل إحداث توازن مع الصين في آسيا، مشيرًا إلى أن العالم الآن يتغير، وهناك تاريخ يتم إعادة كتابته.

الولايات المتحدة تعهدت بمساندة اليابان

وتابع نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن اليابان ستنفق جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على التسليح، وهذا من شأنه أن يؤثر على كل مكان في العالم، مضيفًا أن الولايات المتحدة تعهدت بمساندة اليابان القلقة في وجه التنين الصيني.

وأشار إلى أن القوى العسكرية اليابانية ستغير موازين القوى العالمية، خاصة في آسيا، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن تحدث عن أن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بالتحالف مع اليابان.

أمريكا تعاني من أزمة في الدين

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتج ربع الناتج المحلي للكرة الأرضية تعاني من أزمة في الدين، خلال الفترة الحالية، لافتَا إلى ان المزاج العالمي مُتعكر، ومصر ليست استثناءً في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.