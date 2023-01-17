ارتفاع عدد وفيات عواصف كاليفورنيا المطيرة إلى 20 شخصا

ارتفعت حصيلة وفيات العواصف التي تشهدها ولاية «كاليفورنيا» إلى 20 شخصا، وضربت سلسلة من العواصف الشتوية «كاليفورنيا» لأسابيع، ما تسبب في انهيارات طينية وفيضانات واسعة النطاق وأضرار في الولاية الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، توقعت هيئة «الأرصاد الجوية الوطنية» الأمريكية، هطول المزيد من الأمطار والثلوج الجبلية في مقاطعة «لوس أنجليس» حتى، اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأمس الأول الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، «كاليفورنيا» منطقة كارثة كبرى جراء الفيضانات التي تشهدها الولاية، وأمرت الإدارة الأمريكية بتوجيه مساعدات فيدرالية لمواجهة آثارها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف نتيجة العواصف المطيرة

وأوضح حاكم «كاليفورنيا» جافين نيوسوم خلال أمر تنفيذي بشأن رفع مستوى استجابة الولاية الأمريكية، للأضرار الناجمة عن العواصف المطيرة التسعة المتعاقبة التي اجتاحت المنطقة منذ 26 ديسمبر الماضي، أن العواصف تسببت في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف حتى أمس الاثنين.

عالم أرصاد: تلاشي آخر هطول للأمطار الغزيرة في «كاليفورنيا» ببطء

من جانبه، أشار عالم الأرصاد ديفيد روث من مركز التنبؤ بالطقس التابع للهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية، إلى تلاشي آخر هطول للأمطار الغزيرة في «ولاية كاليفورنيا» ببطء، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

بدوره، أوضح عالم المناخ في وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»كيمبرلي راين مينر، إن التحدي المتمثل في وجود ضرب العواصف متتالية، هو أن الأرض مشبعة بالفعل ولا يمكنها امتصاص كمية الأمطار المتساقطة بسرعة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية.