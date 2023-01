تفاقم العواصف والأمطار في كاليفورنيا ومصرع 17 شخصا.. «فيديو»

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية سقوط مزيد من الأمطار وتفاقم العواصف الرعدية، التي أسفرت عن مصرع 17 شخصا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لشبكة «بي بي سي».

وقال مسؤولون إن 33 مليون شخص يواجهون مخاطر بسبب الطقس، في حين تشير التوقعات إلى سقوط الثلوج على جبال سييرا نيفادا، وتزايدت المخاوف بشأن حدوث انهيارات أرضية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة على مدار شهر كامل دون انقطاع.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، السكان من هطول المزيد من الأمطار في شمال ولاية كاليفورنيا.

