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تفاقم العواصف والأمطار في كاليفورنيا ومصرع 17 شخصا.. «فيديو»

كتب:

أسماء العيسوي
02:18 م | الأربعاء 11 يناير 2023
كاليفورنيا

كاليفورنيا

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية سقوط مزيد من الأمطار وتفاقم العواصف الرعدية، التي أسفرت عن مصرع 17 شخصا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لشبكة «بي بي سي». 

33 مليون شخص يواجهون مخاطر بسبب الطقس السيئ 

وقال مسؤولون إن 33 مليون شخص يواجهون مخاطر بسبب الطقس، في حين تشير التوقعات إلى سقوط الثلوج على جبال سييرا نيفادا، وتزايدت المخاوف بشأن حدوث انهيارات أرضية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة على مدار شهر كامل دون انقطاع. 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، السكان من هطول المزيد من الأمطار في شمال ولاية كاليفورنيا

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بقلم أسماء العيسوي