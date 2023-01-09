الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بسبب موجة الطقس السيئ.

وذكر البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم، أنّ الرئيس بايدن أعلن حالة طوارئ في ولاية كاليفورنيا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة الاستجابة الحكومية والقبلية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الشتوية المتتالية والقاسية والفيضانات والانهيارات الطينية، التي بدأت في 8 يناير 2023 وما زالت مستمرة.

تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث

ويجيز إجراء بايدن لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث، لتخفيف المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة، وعلى وجه التحديد، فإنّ الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ معنيّة بتحديد وتعبئة وتوفير، وفقا لتقديرها، المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار حالة الطوارئ.