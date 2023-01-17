للمرة الأولى منذ 60 عاما.. تراجع عدد سكان الصين إلى 1.4 مليار شخص

تراجع عدد سكان الصين للمرة الأولى منذ 60 عاما، ليصل إلى 1.411 مليار شخص في عام 2022 وهو ما يقل 850 ألف شخص عن نهاية العام قبل الماضي 2021.

وقالت البيانات الصادرة عن مكتب الدولة للإحصاء الصيني، إن عدد سكان الصين بنهاية 2022 مليار و411 مليونا و750 ألف نسمة «لا يشمل سكان هونج كونج وماكاو وتايوان والأجانب»، أي أقل بـ 850 ألفًا مقارنة بنهاية 2021 «1.41260 مليار».

من جانبها، أشارت قناة «العربية»الإخبارية، إلى أن تراجع عدد سكان الصين، تحول تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد مواطنيها.

9.56 مليون مواطن صيني مولود في 2022

وفي العام الماضي 2022، ولد 9.56 مليون مواطن صيني، وبلغ معدل المواليد لكل ألف شخص 6.77، فيما توفي 10.41 مليون مواطن، ومعدل الوفيات لكل ألف شخص 7.37، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

ويبلغ عدد السكان الذكور 722.06 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد الإناث 689.69 مليون نسمة، فيما بلغ عدد السكان في سن العمل من 16 إلى 59 عامًا في نهاية، 875.56 مليون شخص « 62%» من إجمالي السكان.

280.04 مليون شخص أعمارهم 60 عامًا وأكثر

وبلغ الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر، 280.04 مليون شخص «19.8%» من إجمالي السكان، فيما يعيش 920.71 مليون شخص في المدن«65.22%» من إجمالي السكان، و491.04 مليون شخص في المناطق الريفية.