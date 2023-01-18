10 معلومات عن مدينة دهب قبل ما تقرر تقضي الويك إند

مدينة دهب من المدن المعروفة عالميا للسياح لما تتمتع به من مقومات سياحية لا مثيل لها في العالم، وبخاصة في قطاع الغوص، هي المدينة السياحية الشهيرة بسياحة اليوم الواحد بالنسبة للسياح المقيمين في شرم الشيخ.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يقول إن مدينة دهب في 2023 مخالفة عن الأعوام السابقة عقب انتهاء خطة التطوير التي بدأت في 2020، موضحا أنه جرى تحوير المرافق والخدمات الموجودة بالمدينة وإقامة أنشطة ترفيهية وتسويقية كانت غير موجودة بالمدينة.

مقومات سياحية طبيعية تجذب آلاف السياح سنويا

تقع مدينة دهب علي ساحل خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء وهناك عدة طرق تربطها بمحافظات الوادي والدلتا، تتمتع بمقومات سياحية طبيعية تجذب آلاف السياح كل عام سواء اجانب أو مصريين أو من الأشقاء العرب، المدينة تتميز بالعديد من المميزات أبرزها:

１- وجود مناطق الغوص الشهيرة عالميا مثل البلوهول والكانيون.

２- محمية أبو جالوم أحد أبرز المميزات بالمدينة وتحوي طيور وحيوانات برية.

３- حياة بحرية غنية بالشعاب المرجانية والأسماك النادرة.

４- الطقس المعتدل صيفا وشتاء.

５- وجود وديان وحبال ساحرة مثل وادي الطويلات.

６- وجود فنادق صغيرة وكبيرة وإسكان سياحي يناسب كافة المستويات الاجتماعية.

７- ممشي دهب السياحي بطول 2 كيلو متر تقريبا مزود بأماكن مخصصة لذوي الهمم.

８- يعيش فيها العديد من الأجانب المحبين للطبيعة.

９- دهب سكوير مجمع تسوق شامل جري افتتاحه الشهر الماضي.

１０- خالية من أي مظاهر التلوث.