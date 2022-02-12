خطة تطوير مدينة دهب بـ81 مليون جنيه.. ممشى سياحي ونافورة ومظلات

تعد «دهب» ثاني أهم مدينة سياحية في جنوب سيناء بعد شرم الشيخ، إذ تطل المدينة على خليج العقبة، وتمتلك أشهر مناطق غوص في العالم، وهي «بلوهول» و«ثري بولز» و«اللاجونا» و«العمانيون».

وعُرفت المدينة بسياحة الغوص ورحلات اليوم الواحد من شرم الشيخ، حيث يأتي السياح إليها من شرم الشيخ في الصباح، ثم يقومون بالغوص، وأخيرا التسوق من البازارات والعودة مرة أخرى.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مدينة دهب هذا العام تشهد تطورا كبيرا في شتى المجالات، حيث تقرر أن تطويرها بشكل يليق مع مكانتها السياحية، بتكلفة تقرب من 81 مليون جنيه.

نائب المحافظ والتطوير

وكلف اللواء خالد فودة محافظ جنوب المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ للإشراف على تطوير مدينة دهب بالكامل، بهدف إنجاز المشروع في وقت قياسي طبقا للشروط والضوابط الموضوعة.

وقال إن التطوير بدأ منتصف عام 2021، ويشمل إنشاء أول سوق سياحي بالمدينة، على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم ما يقرب من 60 محلا وبازار، مشيرا إلى اختيار موقع بمدينة دهب لإنشاء ميدان سياحي، مثل ميدان سوهو سكوير الموجود بشرم الشيخ، أطلق عليه دهب سكوير.

العيد القومي للمحافظة

وذكر محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة بدأت في الإعداد لاحتفالات العيد القومي للمحافظة مارس المقبل، ومن أبرز المشروعات المقرر افتتاحها في العيد القومي المشروعات السياحية والتنموية والخدمية بمدينة دهب في إطار خطة التطوير الشامل للمدينة وتطوير الممشى السياحى بدهب بتكلفة 36 مليون جنيه، والتي تشمل إنشاء نافورة وميادين وأعمال إضاءة، ومظلات.

وأشار إلى أنه روعي في التصميم الهوية البصرية للمدينة دهب، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة بتكلفة 45 مليون جنيه.