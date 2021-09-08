ضوابط جديدة لدخول منطقة الكانيون بمدينة دهب منها منع الصيد

تعرضت منطقة الكانيون بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، خلال الفترة الماضية، لانتهاكات، بعضها عن قصد وبعضها غير مقصود، وذلك من قبل الزوار وشركات السياحة، حيث مارس الأفراد بعض الأنشطة غير المصرح بها في هذه المنطقة مثل نشاط «سنور كلينح»، والصيد بكل أنواعه.

وكشف فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حجم التعديات التي تعرضت لها المنطقة من قبل شركات السياحة، وكذلك عدد كبير من المواطنين الذين يعتقدون أن المنطقة هي محمية أبو جالوم.

الفيديو الذي نشره بكر مدني، أحد مدربي الغوص بالمدينة، وثّق بعضا من هذه الانتهاكات، وأبرزها نزول السياح مستخدمين اللايف جاكيت، واستخدام شبكات صيد للأسماك، والوقوف علي الشعاب المرجانية النادرة.

ضوابط دخول منطقة الكانيون بمدينة دهب

وإزاء هذه الأخطار التي تواجه المنطقة، أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعض القرارات والضوابط المنظمة لدخول الكانيون، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين، وكذلك البيئة البحرية وحماية الطبيعة ومنع التعدي على أملاك الدولة.

وقال المحافظ إن الشروط تمثلت في منع دخول سيارات رحلات اليوم الواحد للكانيون التي تصطحب أفرادا للسباحة وممارسة الأنشطة الممنوعة، مع السماح بدخول الغطاسين لممارسة أنشطتهم الطبيعية داخل الكانيون، ومنع الصيد بكل أشكاله، وإزالة الشبك الموجود داخل المياه، إضافة إلى منع إقامة أي مخيمات أو بيوت شعر، وإلغاء نشاط البيتش باجي ونقله إلي منطقة السفاري المخصصة لهذا النشاط مثل شرم الشيخ.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القرارات ستُطبق بالتعاون مع شرطة السياحة، وإدارة البيئة وغرفة الغوص، ومجلس المدينة.

حملات لمراقبة الكانيون وتنظيف الشواطئ وقاع البحر

اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب أكد الانتهاء من كل أعمال نظافة وتطهير الكانيون بعد قرارا الإغلاق الذي أصدره اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء السبت الماضي، مشيرا إلي أن هناك حملات نظافة تجرى اليوم لتنظيف قاع البحر في المنطقة عن طريق البيئة والمتهمين بمجالات حماية الطبيعة من السياح والمواطنين.

وأضاف أن حملات النظافة مستمرة والمكان عاد لطبيعته مرة أخرى بعد إزالة كل التعديات، لافتًا إلى أن بعض الغطاسين عثروا أثناء تنظيف قاع المنطقة على شباك ومخلفات صلبة تضر البيئة البحرية وتؤثر بالسلب علي الشعاب المرجانية.