3 اشتراطات لتعلية المباني في قانون البناء الموحد.. تعرف عليها

يرغب عدد كثير من مالكي المنازل في تعلية منازلهم، إلا أن هناك عددًا من الاشتراطات للتعلية وضعها قانون البناء الموحد؛ يجب على مالك العقار الالتزام بها من أجل سلامته.

وحددت مواد مشروع قانون البناء الموحد، عددًا من الاشتراطات اللازمة للتعلية في الإنشاءات، وفقًا للمادة 43، والتي جاءت كالآتي:

اشتراطات التعلية في قانون البناء الموحد

- الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري.

- أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- أعمال التعلية تكون مسؤولية المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكود والمواصفات الفنية.

موقف الريف

وفي التجمعات العمرانية الريفية والمدن التي كانت في أصولها قرى، يجوز إصدار التراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام القانون.

وكانت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، وافقت برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وبدأت اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال هذه الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.