قانون البناء الجديد يحدد ضوابط منح شهادة الصلاحية.. اعرف خطوات الحصول

أتاح قانون البناء الجديد الحصول على شهادة صلاحية، وفق ضوابط واشتراطات محددة، إذ تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بمنح الراغبين في البناء شهادة بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية.

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها الأخير على المادتين 42 و43 من مشروع قانون البناء الموحد والمتعلقتان باشتراطات ترخيص البناء.

اشتراطات الحصول على شهادة صلاحبة البناء

وبحسب قانون البناء الجديد في المادة رقم 43 فيما يخص تعلية الأدوار، فإنه يشترط الآتي:

أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التقديم عن طريق مهندس أو مكتب هندسي يؤكد سلامة العقار وأعمال التعلية، ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

خطوات الحصول على شهادة صلاحية بناء

ووفق المادة 19 من القانون، فإن الجهة الإدارية المختصة تكون مسؤولة عن منح أصحاب الشأن بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات، خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، أو الموانع التي تحول دون إصدار البيان، طبقًا لأحكام القانون.

ويمكن الحصول على شهادة صلاحية من خلال التوجه لمهندس أو المكتب الهندسي المعتمد الذي يقدم طلب إلى الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مرفق المستندات المطلوبة.

ويكون الجهة أو الشخص الذي يقدم الطلب هو المسؤول عن ما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بالحق في الحصول على الترخيص.

وفي جميع الأحوال فإن الحصول على تلك الشهادة سواء منح الترخيص أو تجديدة أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلق بالملكية.