للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.. ما الفرق بين إعاقات المرحلتين الأولى والثانية؟

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الفرق بين المرحلتين الأولى والثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، من حيث أنواع الإعاقة ومدى الاستفادة التي يحصل عليها المستفيد من البطاقة.

وأوضحت «التضامن»، في تقرير صادر عنها، أن المرحلة الأولى المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة تشمل الإعاقات الشديدة الواضحة، على الشخص المتقدم مثل الشلل الرباعي والإعاقات الذهنية وضمور العضلات، بينما تشمل المرحلة الثانية جميع الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة وكذلك الإعاقات المتوسطة باستثناء أمراض القلب واضطرابات التواصل والاضطرابات النفسية الانفعالية وكذلك صعوبات التعلم وقصور الانتباه وفرط الحركة.

الفشل الكلوي لا يعد ضمن إعاقات المرحلة الثانية

وأشار التقرير، إلى أن الفشل الكلوي لا يعد ضمن إعاقات المرحلة الثانية لكنه مرض مزمن، لافتة إلى أن الإعاقة الحركية في طرف واحد تعد ضمن المرحلة الثانية للتقديم الإلكتروني للحصول على بطاقة الخدمات، بشرط تأثيره الشديد على الأداء الحياتي اليومي، وفيما يتعلق بالعين الواحدة فأكدت التضامن أنه يشترط لإدراج اعاقات العين الواحدة في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات شرط أن تكون أقل من 6/18، فينطبق عليها مفهوم الشخص ذوى الإعاقة.