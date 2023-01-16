الإمارات تدين هجوما إرهابيا في محافظة هيران وسط الصومال

أدانت الإمارات بشدة التفجير الإرهابي، الذي وقع في محافظة هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى.

إدانة إماراتية

وأعربت الإمارات - في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم - عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية،

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء.

وأكد قائد الجيش الوطني الصومالي، العميد أدوا يوسف راغي، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي، وقع صباح اليوم، بمنطقة هلغن التابعة لمحافظة هيران.