برنامج «صباح الخير يا مصر» يرصد الحالة المرورية: كثافات بكوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، الحالة المرورية، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، مؤكدا أن كوبري أكتوبر، يشهد كثافات مرورية بسيطة، لن تؤثر على معدل الحركة، وفي منطقة رمسيس فإن هناك سيولة مرورية تستمر معنا حتى نزلة غمرة ونهاية كوبري أكتوبر وطريق النصر.

كوبري 15 مايو يشهد كثافات مرورية ناتجة عن التحويلات

وقال التقرير، إن كوبري 15 مايو للمتجه إلى المهندسين، يشهد كثافات مرورية ناتجة عن التحويلات المستمرة الخاصة بتوسعة الكوبري وربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، وفي الاتجاه الآخر للقادم من ميدان لبنان، فإن هناك سيولة مرورية ولا توجد أي مشكلة.

سيولة مرورية حتى الزاوية الحمراء

فيما يشهد طريق الكورنيش بوسط البلد، وخاصة طريق المظلات، كثافة مرورية بسيطة معتادة يوميا تقل مع تقدم الساعات الصباحية، وفي شارع بورسعيد ونزلة أكتوبر فإن هناك سيولة مرورية حتى الزاوية الحمراء وقد نجد بعض الكثافات عند الويالي وحتى كوبري الساحل والأميرية.

أعلى الأوتوستراد يشهد سيولة مرورية

ويشهد أعلى الأوتوستراد، سيولة مرورية نسبية ستقل للقادم من مناطق حلوان والمعادي والمقطم، ومطلع المقطع للمتجه إلى محور صلاح سالم، فإنه مغلق بسبب الأعمال الإنشائية.