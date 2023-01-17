محافظ بورسعيد يوجه «التضامن» بتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا في رمضان

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا، خلال شهر رمضان المبارك، وتوصيلها لمنازلهم مباشرة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد، بممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، لمتابعة مستجدات التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في عدد من الموضوعات.

حضر اللقاء المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، ومساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي.

ملف إيواء المشردين

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور آخر تطورات العمل فيما يتعلق بأعمال الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، ودورها خلال الفترة الحالية، خاصة في ملف إيواء المشردين والتكافل الاجتماعي لهم، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، مؤكدا متابعته المستمرة لهذا الملف لإيواء المشردين وتوفير حياة كريمة لهم، موجها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون سويا، وإجراء جولات ميدانية لرصد حالات المشردين وإمدادهم بالاحتياجات اللازمة للمعيشة الكريمة.

توفير المواد الغذائية

كما وجه اللواء عادل الغضبان، بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ومديرية التضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر الأكثر احتياجا، موجها بتوصيل الاحتياجات الأساسية للأسر إلى منازلهم مباشرة، مشددا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتعاونها المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتوفير احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا وتوفير حياة تليق بهم، لافتا إلى تقديم الدعم لهذه الجمعيات والمؤسسات لتؤدي دورها على أكمل وجه.