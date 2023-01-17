الغضبان لـ نشأت الديهي: 54% من صادرات الملابس الجاهزة تخرج من بورسعيد

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في محافظة بورسعيد، إذ ذكر أن بورسعيد كانت محافظة تجارية فقط لكنها أصبحت محافظة تجارية لوجيستية صناعة زراعية، فضلًا عن أن هناك تنوعا في الأنشطة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أن الرئيس وجَّه بتحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محافظة صناعية.

محافظة بورسعيد تقوم حاليا بتصدير الملابس

وأضاف «الغضبان»، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن محافظة بورسعيد تقوم حاليا بتصدير الملابس، و54% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة تخرج من مصانع المحافظة، موضحًا أن شباب المحافظة ينفذون مشاريع صناعية في المحافظة ويصدرون للخارج.

المحافظة عملت على القضاء على العشوائيات

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المحافظة عملت على القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وتوفير سكن بديل لأهالي المناطق العشوائية.