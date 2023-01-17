جامعة كفر الشيخ تعلن نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ«إبداع 11»

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ«إبداع 11» بالجامعة، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

المبادرات المجتمعية الفائزة والمؤهلة لـ«إبداع 11»

وفازت بالمركز الأول، مبادرة «صحة طفلك بوعيك»، بمشاركة الطلاب هاجر طارق السقا، بالفرقة الخامسة بكلية العلاج الطبيعي، وهاجر سعد مصطفى، بالفرقة الخامسة بكلية العلاج الطبيعي، ومحمد مسعد عويضة، بالفرقة الخامسة بكلية العلاج الطبيعي، ومسعد كمال محمد، بالفرقة الثانية بكلية الطب البشري، ومحمد وديع بدوي، بالفرقة الرابعة بكلية العلاج الطبيعي.

كما فازت بالمركز الثاني، مبادرة «اتحاد البيطرين لحماية الحيوان VUAP»، بمشاركة الطلاب محمد خالد حسان عبد العال، بالفرقة الخامسة بكلية الطب البيطري، ومحمد رفعت كمال عبد العال، بالفرقة الخامسة بكلية الطب البيطري، والسيد شعبان عبد الوهاب عليوة، بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، وعبد الرحمن جمال جمال الدين مصطفي، بالفرقة الثانية، بكلية الطب البيطري.

المبادرات نابعة من احتياجات المجتمع المحلي

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه يُشترط أن تكون المبادرة المؤهلة لـ«إبداع 11» نابعة من احتياجات المجتمع المحلي، وذات عائد على المجتمع والبيئة، بشكل يتماشى مع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر 2030، بما يضمن تقديم حلول قابلة للتطبيق لأحد القضايا أو المشكلات التي تواجه المجتمع، كما يُسمح بقبول المبادرات الناشئة التي قدمت خطوات أولية في سبيل تحقيق المبادرة المقدمة.

وأكد رئيس الجامعة، وجوب تميز المبادرة وحداثتها، ووجود أهداف كمية يُمكن قياسها، مع قابلية المبادرة للتنفيذ، وقياس أثر مكانة العمل التطوعي في المبادرة، ومردود المبادرة في معالجة المشكلات المجتمعية، بالإضافة إلي العرض والتقديم بالمبادرة.