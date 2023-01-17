إنشاء 22 محطة صرف صحي في مركز الفتح بأسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي في منطقة عرب الكلابات بمركز الفتح، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح، والذى يتكون من 22 محطة رفع ومحطة معالجة، بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

مشروعات الصرف الصحي

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه الأعمال التي يجرى تنفيذها بمحطة المعالجة، واستمع إلى شرح من المهندس مصطفى حسن المشرف على تنفيذ المشروع الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح، ويتكون من محطة المعالجة التي يجري إقامتها على مساحة 20 فدانا بطاقة انتاجية 20 إلى 40 ألف م3/ يوم، و22 محطة رفع، ويخدم المشروع 24 قرية، بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة.

ووجه المحافظ مسؤولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة، بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

تنفيذ أحواض الترسيب

كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ أحواض الترسيب وأحواض الحمأة بالمحطة، والتي يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بها، تمهيدًا لنهوها في 30 مارس من العام الجاري على أن يتم استكمال تنفيذ الأعمال الميكانيكية بالمحطة.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى والنجوع، حيث يجرى تنفيذ 153 مشروعا، منها 144 محطة رفع و9 محطات معالجة، بتكلفة 15 مليار جنيه، ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة».