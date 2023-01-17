غدا.. قرعة لمستحقي الوحدات البديلة من سكان جزيرة الوراق

تجري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، غدًا الأربعاء، قرعة بقاعة جهاز 6 أكتوبر، لمستحقي الوحدات البديلة من سكان جزيرة الوراق، حيث يحصلون على وحدات بديلة في مدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وذلك للأفراد الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، كما سيتمّ تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحًا بها رقم العمارة ورقم الوحدة، كما سيقوم الجهاز بتنظيم زيارة بعد القرعة للوحدات.

تطوير جزيرة الوراق

وكان عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، قد أكّد في تصريحات تلفزيونية سابقة إنَّ جزيرة الوراق كانت مهملة لفترة كبيرة من الزمن، وتقوم الهيئة بتنفيذ مشروع لتطويرها، لافتًا إلى أنَّ اول ما قامت به الهيئة توفير سكن بديل لأهالي الجزيرة.

مدن الجيل الرابع

أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أنَّ مدينة الوراق الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي يتمّ تنفيذها، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، والتي تتمثل أهم أهدافه في مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%.