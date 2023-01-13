«الإسكان»: إجراء قرعة علنية على وحدات سكنية بديلة للمستحقين من جزيرة الوراق

قال المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، إن الجهاز أجرى مساء أمس، القرعة العلنية لـ 10 وحدات سكنية بديلة بمنطقة مطار إمبابة، لسكان جزيرة الوراق، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحًا بها رقم العمارة ورقم الوحدة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، أنه جار تنفيذ عددا من الأبراج السكنية «الإسكان البديل»، بمدينة الوراق الجديدة، لمن يرغب من السكان في العودة إلى الجزيرة بعد تطويرها، بجانب تنفيذ مختلف الأعمال لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمراني حضاري حديث بها، من أجل الارتقاء بالمستوى العمراني للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هي إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، والتي تتمثل أهم أهدافه في مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14%.